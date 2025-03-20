Голевой пас Файзуллаева еще на шаг приблизил Узбекистан к мировому первенству

«Еще два месяца назад я чувствовал себя отлично. Сейчас тоже не так уж и плохо, все в порядке. Но все же это не то, чего бы я хотел. Однако я не прикован к постели, все еще гуляю, хожу. Господь помогает мне. В последнее время я часто путешествую между Словенией и Хорватией. Что касается моей тренерской карьеры, то решение об отставке я принял сам. На протяжении всей жизни я, кажется, трудился только ради других, полностью отдавая себя. Знаете, сколько раз я просил расторгнуть контракт? Но каждый раз меня отговаривали. Однако это не вина тех, кто убеждал меня продолжать, а лишь моя ответственность как главного тренера», — признался Катанец словенским СМИ, намекнув при этом на окончание карьеры.