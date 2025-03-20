Голевой пас Файзуллаева еще на шаг приблизил Узбекистан к мировому первенству

Обещание Катанеца
В конце января сборную Узбекистана покинул Сречко Катанец. Заняв пост главного тренера осенью 2021 года, словенец вывел «Белых волков» в четвертьфинал последнего Кубка Азии. А в отборочном цикле ЧМ-2026 узбекская команда после шести туров занимала второе место, что по итогам третьего отборочного раунда гарантирует прямую путевку на мировое первенство.
С точки зрения результатов — почти полная идиллия, однако 61-летнему специалисту давно мешали проблемы со здоровьем. В прошлом году Катанецу дважды пришлось пропустить сборы, а в играх с Ираном и ОАЭ словенец руководил процессом дистанционно. Сречко из дома поддерживал связь со своими помощниками Владо Радмановичем и Алешем Чехом. Еще тогда главный тренер признался, что третьего раза (речь о запрете врачей) не будет. И когда ему запретили приезд на январский сбор в Катар, в отставку ушел весь тренерский штаб.
«Еще два месяца назад я чувствовал себя отлично. Сейчас тоже не так уж и плохо, все в порядке. Но все же это не то, чего бы я хотел. Однако я не прикован к постели, все еще гуляю, хожу. Господь помогает мне. В последнее время я часто путешествую между Словенией и Хорватией. Что касается моей тренерской карьеры, то решение об отставке я принял сам. На протяжении всей жизни я, кажется, трудился только ради других, полностью отдавая себя. Знаете, сколько раз я просил расторгнуть контракт? Но каждый раз меня отговаривали. Однако это не вина тех, кто убеждал меня продолжать, а лишь моя ответственность как главного тренера», — признался Катанец словенским СМИ, намекнув при этом на окончание карьеры.
Одна мечта
Уже на январском сборе к работе в сборной приступил Тимур Кападзе. «Прежде всего, желаем Сречко Катанецу крепкого здоровья. Все мы хотели, чтобы он сам завершил начатую работу. Однако здоровье всегда на первом месте. Сборная для меня не чужая. Я играл за нее, был главным тренером и помощником тренера. Мы — солдаты. Нам поставлена задача, и мы обязаны ее выполнить. Главное, чтобы все игроки подошли к важным матчам в марте в хорошей форме. Их сила и мастерство помогут нам завоевать путевку на чемпионат мира. У всех нас одна мечта», — говорил новый главный тренер после своего назначения.
Что это такое мечта, и какого усилия стоит ее достижение, Кападзе знает, как никто другой. После исторического для Узбекистана участия в футбольном турнире Олимпиады-2024 43-летний специалиста признался, что не был в отпуске три с половиной года. Совмещавший все это время работу в клубе с олимпийской командой Кападзе даже взял паузу в «Олимпике», доверив концовку сезона своим помощникам. А из отпуска позвала федерация, где тренера посчитали идеальной кандидатурой — как в силу его достижений и опыта, так и благодаря знанию команды и уважения среди футболистов. Почти три года Кападзе входил в штаб сборной, несколько месяцев отработав в роли «и.о.» главного тренера.
На Играх в Париже под его началом играл ряд лидеров главной сборной во главе с Шомуродовым и Файзуллаевым. А одной из ключевых фигур той команды был защитник Хусанов, который после перехода в «Манчестер Сити» пользуется в Узбекистане сумасшедшей популярностью, и на первой тренировке именно его отправили общаться с журналистами. Но если Хусанов прибыл в сборную в полной боеготовности, то нескольких ключевых исполнителей Кападзе не досчитался. Самой большой потерей стала травма защитника Аликулова, которому сломали нос в последнем туре чемпионата Турции. Повреждение помешало приехать ярко игравшему на Кубке Азии Тургунбоеву. А один из основных латералей Насруллаев тренировался с ограничениями и в лучшем случае сыграет в следующем туре в Иране.
В одни ворота
Между тем Киргизия, которую тренирует российский специалиста Максим Лисицын (с 2020 года он работал с клубом «Дордой» и потом принял олимпийскую сборную) — крайне неудобный соперник, несмотря на скромное пятое место в таблице. Если вынести за скобки 0:3 от ОАЭ, команда всем давала бой, а встречи с двумя лучшими сборными группы — Ираном и Узбекистаном — проиграны с более чем достойным счетом (оба раза 2:3). «Былые волки» на раскритикованном ими искусственном газоне в Бишкеке дважды уступали в счете, но вырвали победу ближе к концу игры благодаря голу экс-спартаковца Урунова.
Сейчас он отсутствовал в заявке, а роль лидеров на себя привычно взвалили Шомуродов и Файзуллаев. Капитан, правда, не реализовал пенальти, проиграв дуэль выступающему во втором турецком дивизионе Токатаеву. Файзуллаев же за первые 45 минут создал для партнеров два убойных момента. И если Машарипов головой пробил точно во вратаря, то после атаки Алижонова мяч от рук голкипера все же закатился в сетку. Отвечавший за правый фланг игрок «Пахтакора» стал головной болью гостей, ведь кроме гола он еще и заработал пенальти, к которому добавилась красная карточка Дациеву (он завалил руками выходившего один на один Алижонова).
Шансов отыграться у ни разу не пробившей в створ ворот Киргизии не было. Напротив, гостей от больших неприятностей регулярно спасал Токатаев, а гол Шомуродова отменили из-за офсайда у ассистировавшего ему Файзуллаева. Еще раз Аббос привел трибуны в восторг роскошным финтом, но защитники вынесли мяч из площади ворот. Добавим, что кроме Файзуллаева РПЛ в узбекской команде представлял защитник «Рубина» Ашурматов, а за гостей сыграли выступающие в Первой лиге Алыкулов («Торпедо») и Зарыпбеков («Чайка»).
Узбекистан выиграл первый матч после смены тренера, а уже во вторник — гостевая встреча с лидером группы Ираном. Персы по-прежнему впереди на три очка, однако голы наших хороших знакомых Азмуна и Мохеби в ворота ОАЭ (2:0) скорее радуют «Белых волков». Теперь отрыв от одного из главных конкурентов вырос до шести очков. А играющий позже Катар в лучшем случае приблизится ко второму месту на аналогичное расстояние.
Андрей Кузичев