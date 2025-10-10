Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.13
П2
6.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.40
П2
3.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Германия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
52.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Словения
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.21
П2
3.16
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
3.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Украина
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.40
П2
2.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.01
X
45.00
П2
82.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Бельгия
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.00
П2
21.00

Гол Зайнутдинова помог сборной Казахстана победить в матче отбора на ЧМ

Казахстанские футболисты разгромили команду Лихтенштейна со счетом 4:0.

Источник: Reuters

АСТАНА, 10 октября. /ТАСС/. Сборная Казахстана по футболу разгромила команду Лихтенштейна со счетом 4:0 в домашнем матче группы J отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года.

Забитыми мячами отметились Галымжан Кенжебек (26-я, 59-я минуты), игрок московского «Динамо» Бахтиёр Зайнутдинов (28) и Алибек Касым (81).

Сборная Казахстана после матча осталась на четвертой строчке в турнирной таблице группы J, набрав 6 очков в 6 играх, команда Лихтенштейна без набранных очков располагается на последнем, пятом месте. В следующем матче сборная Казахстана 13 октября в гостях сыграет против команды Северной Македонии, лихтенштейнцы 15 ноября примут сборную Уэльса.

На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
10.10
Казахстан
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.07
X
14.00
П2
50.00