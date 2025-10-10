Гол Зайнутдинова помог сборной Казахстана победить в матче отбора на ЧМ

Сборная Казахстана после матча осталась на четвертой строчке в турнирной таблице группы J, набрав 6 очков в 6 играх, команда Лихтенштейна без набранных очков располагается на последнем, пятом месте. В следующем матче сборная Казахстана 13 октября в гостях сыграет против команды Северной Македонии, лихтенштейнцы 15 ноября примут сборную Уэльса.