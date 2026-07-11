Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
Велес
0
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.15
П2
3.85
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Волга
1
:
Енисей
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
13.00
П2
1.07
Футбол. ЧМ-2026
12.07
Норвегия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.80
П2
1.97
Футбол. ЧМ-2026
12.07
Аргентина
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.62
П2
6.00
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
2
:
Бельгия
1
П1
X
П2

Семин: «Не хотелось бы, что Швейцария выбила аргентинцев с ЧМ-2026»

Бывший главный тренер «Локомотива» ответил, может ли сборная Швейцарии выбить Аргентину с чемпионата мира-2026.

Источник: Sport24

Южноамериканская и европейская команды сыграют друг против друга в четвертьфинале мундиаля. Матч пройдет в воскресенье и начнется в 04:00 по московскому времени.

— Может ли Швейцария выбить Аргентину?

— Мне бы этого не хотелось. Аргентина сильнее швейцарцев, у них есть Месси. Думаю, что Аргентина сыграет хороший матч со Швейцарией, они еще свою лучшую игру не показали, кроме Месси. Пока Месси выручает сборную Аргентины, посмотрим, что будет в матче со Швейцарией, — приводит слова Семина «Матч ТВ».

Победитель встречи между Аргентиной и Швейцарией в ½ финала сыграет против Норвегии или Англии.

Футбол. ЧМ-2026
12.07
Аргентина
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.62
П2
6.00
Узнать больше по теме
Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.
Читать дальше