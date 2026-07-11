Семин: «Не хотелось бы, что Швейцария выбила аргентинцев с ЧМ-2026»

Южноамериканская и европейская команды сыграют друг против друга в четвертьфинале мундиаля. Матч пройдет в воскресенье и начнется в 04:00 по московскому времени.
— Может ли Швейцария выбить Аргентину?
— Мне бы этого не хотелось. Аргентина сильнее швейцарцев, у них есть Месси. Думаю, что Аргентина сыграет хороший матч со Швейцарией, они еще свою лучшую игру не показали, кроме Месси. Пока Месси выручает сборную Аргентины, посмотрим, что будет в матче со Швейцарией, — приводит слова Семина «Матч ТВ».
Победитель встречи между Аргентиной и Швейцарией в ½ финала сыграет против Норвегии или Англии.
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