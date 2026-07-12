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Сборная Аргентины стала последним полуфиналистом чемпионата мира

В четвертьфинале аргентинцы в дополнительное время обыграли швейцарцев.

Источник: IMAGN IMAGES via Reuters

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Сборная Аргентины обыграла команду Швейцарии в дополнительное время со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Канзас-Сити (штат Миссури, США).

Забитыми мячами отметились Алексис Мак Аллистер (10-я минута), Хулиан Альварес (112) и Лаутаро Мартинес (120+1). У проигравших отличился Дан Ндойе (67).

На 72-й минуте нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо после вмешательства системы выидеоассистента рефери (VAR) получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля. Изначально главный арбитр вынес предупреждение аргентинскому полузащитнику Леандро Паредесу, однако затем изменил решение.

Сборная Аргентины в полуфинале сыграет с командой Англии. Встреча пройдет 15 июля. Аргентинские футболисты являются трехкратными чемпионами мира и действующими победителями турнира.

Команда Швейцарии под руководством бывшего главного тренер московского «Спартака» Мурата Якина добилась лучшего результата на мировых первенствах с 1954 года. В 1934 и 1938 годах швейцарцы доходили до полуфинала.