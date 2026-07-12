Сборная Аргентины стала последним полуфиналистом чемпионата мира

На 72-й минуте нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо после вмешательства системы выидеоассистента рефери (VAR) получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля. Изначально главный арбитр вынес предупреждение аргентинскому полузащитнику Леандро Паредесу, однако затем изменил решение.