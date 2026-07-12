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Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя чемпионата мира

Главным фаворитом является сборная Франции.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta по-прежнеум считает сборную Франции главным фаворитом на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщается на сайте Opta.

Перед началом полуфиналов компьютер оценивает шансы французов на победу в 33,81%. Второе место занимают их будущие соперники — испанцы (24,16%). Далее идут англичане (21,97%) и аргентинцы (20,06%).

В полуфинале аргентинцы сыграют с командой Англии 15 июля. Сборные Франции и Испании проведут полуфинальный матч 14 июля.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.