Федерация футбола Сенегала уволила Тьява с поста главного тренера сборной

Тьяву 45 лет, он возглавил сборную Сенегала в 2024 году. В январе 2026-го сборная Сенегала под его руководством первоначально обыграла команду Марокко в финале Кубка африканских наций. В добавленное ко второму тайму время в ворота сборной Сенегала был назначен пенальти. Из-за несогласия с решением арбитра игроки сборной Сенегала ушли в подтрибунное помещение, после чего апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) засчитал команде техническое поражение со счетом 0:3. Федерация футбола Сенегала (FSF) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Тьяв был отстранен на пять матчей турниров под эгидой CAF за то, что увел команду с поля.