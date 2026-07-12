Федерация футбола Сенегала уволила Тьява с поста главного тренера сборной

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сенегальская федерация футбола (FSF) в соцсети Х объявила об увольнении Пап Тьява с поста главного тренера национальной команды.
Сборная Сенегала 1 июля проиграла команде Бельгии в дополнительное время в матче 1/16 финала чемпионата мира со счетом 2:3. До 86-й минуты сенегальцы вели 2:0. После встречи один из лидеров сборной Пап Гейе заявил, что не намерен выступать за национальную команду, пока ее возглавляет нынешний тренерский штаб.
«Сенегальская федерация футбола информирует общественность о том, что по итогам заседания исполнительного комитета было принято решение начать процедуру отстранения от должности главного тренера национальной сборной Пап Тьява, а также его штаба. Это решение было принято после того, как сборная Сенегала вылетела в 1/16 финала чемпионата мира. После тщательной оценки спортивных результатов и перспектив исполком счел необходимым начать эту процедуру в наилучших интересах сенегальского футбола», — говорится в сообщении федерации.
Тьяву 45 лет, он возглавил сборную Сенегала в 2024 году. В январе 2026-го сборная Сенегала под его руководством первоначально обыграла команду Марокко в финале Кубка африканских наций. В добавленное ко второму тайму время в ворота сборной Сенегала был назначен пенальти. Из-за несогласия с решением арбитра игроки сборной Сенегала ушли в подтрибунное помещение, после чего апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) засчитал команде техническое поражение со счетом 0:3. Федерация футбола Сенегала (FSF) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Тьяв был отстранен на пять матчей турниров под эгидой CAF за то, что увел команду с поля.