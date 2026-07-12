Тренер сборной Швейцарии Якин: «Мы были сильнее Аргентины. Горжусь командой, мои футболисты — герои»

Швейцарцы играли в меньшинстве с 72-й минуты после удаления Бриля Эмболо.
«Если посмотреть на ход игры, то мы были сильнее соперника. Я горжусь командой и тренерским штабом, тем, как мы сражались — даже оставшись вдесятером. Инициатива была на нашей стороне, и мы как раз собирались провести атакующую замену непосредственно перед удалением. То, как мы боролись, показывает, сколько энергии и удовольствия от игры есть у этой команды. Для меня мои футболисты — настоящие герои», — приводит слова Якина Blick.
В полуфинале ЧМ-2026 Аргентина сыграет против Англии. В другой паре Франция встретится с Испанией.
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
12.07.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Arrowhead Stadium
Главные тренеры
Лионель Скалони
Мурат Якин
Голы
Аргентина
Алексис Макаллистер
(Лионель Месси)
10′
Хулиан Альварес
(Хосе Мануэль Лопес)
112′
Лаутаро Мартинес
120+1′
Швейцария
Дан Ндой
(Рикардо Родригес)
67′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
20
Алексис Макаллистер
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
9
Хулиан Альварес
26
Науэль Молина
85′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
78′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
85′
22
Лаутаро Мартинес
98′
24
Энцо Фернандес
91′
16
Тьяго Альмада
97′
5
Леандро Паредес
110′
21
Хосе Мануэль Лопес
114′
13
Кристиан Ромеро
106′
19
Николас Отаменди
Швейцария
1
Грегор Кобель
7
Бриль Эмболо
44′
72′
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
10
Гранит Джака
6
Денис Закария
96′
14
Ардон Яшари
13
Рикардо Родригес
90′
18
Эрай Джемерт
15
Джибриль Соу
86′
2
Миро Мухайм
11
Дан Ндой
86′
3
Сильван Видмер
22
Фабиан Ридер
86′
23
Зеки Амдуни
8
Ремо Фройлер
115′
17
Рубен Варгас
Статистика
Аргентина
Швейцария
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
22
11
Удары в створ
7
5
Угловые
8
2
Фолы
14
18
Офсайды
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Жуан Пиньейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти