Альварес признан лучшим футболистом матча ¼ финала ЧМ против швейцарцев

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Футболист сборной Аргентины Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча ¼ финала чемпионата мира 2026 года против команды Швейцарии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на воскресенье по московскому времени сборная Аргентины обыграла команду Швейцарии в дополнительное время со счетом 3:1. Альварес отметился голом из-за пределов штрафной площади в дальний верхний угол ворот на 112-й минуте.
Аргентинский форвард впервые отличился на чемпионате мира 2026 года. Всего в активе 26-летнего нападающего 13 матчей на мировых первенствах и пять забитых мячей.
В полуфинале действующие чемпионы мира футболисты сборной Аргентины 15 июля в Атланте сыграют с командой Англии. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.
Лионель Скалони
Мурат Якин
Алексис Макаллистер
(Лионель Месси)
10′
Хулиан Альварес
(Хосе Мануэль Лопес)
112′
Лаутаро Мартинес
120+1′
Дан Ндой
(Рикардо Родригес)
67′
23
Эмилиано Мартинес
20
Алексис Макаллистер
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
9
Хулиан Альварес
26
Науэль Молина
85′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
78′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
85′
22
Лаутаро Мартинес
98′
24
Энцо Фернандес
91′
16
Тьяго Альмада
97′
5
Леандро Паредес
110′
21
Хосе Мануэль Лопес
114′
13
Кристиан Ромеро
106′
19
Николас Отаменди
1
Грегор Кобель
7
Бриль Эмболо
44′
72′
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
10
Гранит Джака
6
Денис Закария
96′
14
Ардон Яшари
13
Рикардо Родригес
90′
18
Эрай Джемерт
15
Джибриль Соу
86′
2
Миро Мухайм
11
Дан Ндой
86′
3
Сильван Видмер
22
Фабиан Ридер
86′
23
Зеки Амдуни
8
Ремо Фройлер
115′
17
Рубен Варгас
Главный судья
Жуан Пиньейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти