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Инфантино объяснил, почему Трамп пока не посещал матчи чемпионата мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что глава США Дональд Трамп планирует принять участие в церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу. По словам руководителя федерации, Трамп до сих пор не появился на стадионах чемпионата мира по футболу из-за высокой занятости,

Источник: Getty Images

— Вы уже получили какой-то отзыв по организации чемпионата мира от Дональда Трампа?

— Да, мы регулярно общаемся. Почти каждый день — он доволен и действительно получает удовольствие от турнира. Смотрит все матчи по телевизору.

— Почему его еще не было на стадионе? Слишком много опасений по поводу безопасности?

— Нет-нет, полагаю, у него есть и другие дела… К тому же, когда он на стадионе, люди спрашивают: «Что он делает на стадионе, когда в мире столько всего происходит?». Я постоянно на связи с ним и его администрацией, которая проделывает отличную работу в рамках чемпионата мира.

— Но план на финал состоит в том, что вы вручите трофей победителю вместе с Трампом.

— Да, надеюсь, в финале мы вручим трофей вместе. Так планировалось изначально, и так всегда было в прошлом — президент страны, принимающей финал, вручает кубок вместе с президентом ФИФА, — приводит слова Инфантино Bluewin.