Инфантино объяснил, почему Трамп пока не посещал матчи чемпионата мира

— Нет-нет, полагаю, у него есть и другие дела… К тому же, когда он на стадионе, люди спрашивают: «Что он делает на стадионе, когда в мире столько всего происходит?». Я постоянно на связи с ним и его администрацией, которая проделывает отличную работу в рамках чемпионата мира.