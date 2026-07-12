Инфантино объяснил, почему Трамп пока не посещал матчи чемпионата мира

— Вы уже получили какой-то отзыв по организации чемпионата мира от Дональда Трампа?
— Да, мы регулярно общаемся. Почти каждый день — он доволен и действительно получает удовольствие от турнира. Смотрит все матчи по телевизору.
— Почему его еще не было на стадионе? Слишком много опасений по поводу безопасности?
— Нет-нет, полагаю, у него есть и другие дела… К тому же, когда он на стадионе, люди спрашивают: «Что он делает на стадионе, когда в мире столько всего происходит?». Я постоянно на связи с ним и его администрацией, которая проделывает отличную работу в рамках чемпионата мира.
— Но план на финал состоит в том, что вы вручите трофей победителю вместе с Трампом.
— Да, надеюсь, в финале мы вручим трофей вместе. Так планировалось изначально, и так всегда было в прошлом — президент страны, принимающей финал, вручает кубок вместе с президентом ФИФА, — приводит слова Инфантино Bluewin.