Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
13.07
Урал
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.24
П2
3.66
Футбол. Первая лига
13.07
Челябинск
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.60
П2
4.42
Футбол. Первая лига
13.07
Арсенал
:
Текстильщик
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.58
П2
6.43
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Велес
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
1
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Швейцария
1
П1
X
П2

В сборной Франции отреагировали на слова Ямаля перед полуфиналом ЧМ: «Он может говорить все, что хочет»

Защитник сборной Франции Ибраима Конате заявил, что не обращает внимания на слова нападающего сборной Испании Ламина Ямаля перед полуфинальным матчем чемпионата мира — 2026.

Источник: Getty Images

«Мы обыграли Францию в двух последних матчах. Если Франции и нужно кого-то бояться, так это нас. Посмотрим, что произойдет, но мы не боимся», — сказал Ямаль после победы над Бельгией (2:1) в ¼ финала.

«Если честно, мы не обращаем внимания на то, что говорят. Не нужно бояться никого, нужно сохранять эту скромность и не попадаться в такую ловушку, особенно на этом этапе турнира. Сейчас он может говорить все, что хочет, а мы постараемся подготовиться как можно лучше. А после матча посмотрим, кому это принесет успех», — приводит слова Конате L'Équipe.

«Я не буду говорить, что мы боимся. Мы знаем свои сильные стороны, знаем, что у Испании тоже очень сильный состав и что она проводит здесь отличный турнир. Мы выходим на каждый матч, чтобы побеждать, и наша цель — победа. Конечно, мы будем сосредоточены именно на этом», — заявил, в свою очередь, защитник французов Максанс Лакруа.

Сборные Франции и Испании сыграют в полуфинале ЧМ-2026 на стадионе в Далласе 14 июля. Начало матча — в 22:00 мск.

Футбол. ЧМ-2026
14.07
Франция
:
Испания
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.31
П2
3.35
Узнать больше по теме
Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
Читать дальше