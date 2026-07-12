В сборной Франции отреагировали на слова Ямаля перед полуфиналом ЧМ: «Он может говорить все, что хочет»

«Мы обыграли Францию в двух последних матчах. Если Франции и нужно кого-то бояться, так это нас. Посмотрим, что произойдет, но мы не боимся», — сказал Ямаль после победы над Бельгией (2:1) в ¼ финала.
«Если честно, мы не обращаем внимания на то, что говорят. Не нужно бояться никого, нужно сохранять эту скромность и не попадаться в такую ловушку, особенно на этом этапе турнира. Сейчас он может говорить все, что хочет, а мы постараемся подготовиться как можно лучше. А после матча посмотрим, кому это принесет успех», — приводит слова Конате L'Équipe.
«Я не буду говорить, что мы боимся. Мы знаем свои сильные стороны, знаем, что у Испании тоже очень сильный состав и что она проводит здесь отличный турнир. Мы выходим на каждый матч, чтобы побеждать, и наша цель — победа. Конечно, мы будем сосредоточены именно на этом», — заявил, в свою очередь, защитник французов Максанс Лакруа.
Сборные Франции и Испании сыграют в полуфинале ЧМ-2026 на стадионе в Далласе 14 июля. Начало матча — в 22:00 мск.