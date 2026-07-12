В сборной Франции отреагировали на слова Ямаля перед полуфиналом ЧМ: «Он может говорить все, что хочет»

«Если честно, мы не обращаем внимания на то, что говорят. Не нужно бояться никого, нужно сохранять эту скромность и не попадаться в такую ловушку, особенно на этом этапе турнира. Сейчас он может говорить все, что хочет, а мы постараемся подготовиться как можно лучше. А после матча посмотрим, кому это принесет успех», — приводит слова Конате L'Équipe.