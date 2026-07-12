Карамбе: «Дешам — истинный хранитель футбольного наследия Франции. Верю, что он добьется хет-трика на ЧМ»

Мне очень хотелось бы, чтобы Дидье завершил свой путь со сборной Франции на мажорной ноте. Я понимаю, что это будет непросто, но он намерен закончить сильно и вписать еще одну памятную главу в историю Франции. Он — истинный хранитель футбольного наследия своей страны, сыгравший ключевую роль в обеих победах на чемпионатах мира, и я верю, что он добьется хет-трика. Он объявил, что это будет его последний чемпионат мира, поэтому было бы символично, если бы он попрощался с самым главным трофеем — еще одним титулом", — приводятся слова Карамбе на сайте ФИФА.