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Карамбе: «Дешам — истинный хранитель футбольного наследия Франции. Верю, что он добьется хет-трика на ЧМ»

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Кристиан Карамбе рассказал, каким Дидье Дешам был футболистом, и оценил его вклад в развитие футбола в стране.

Источник: Getty Images

«Дидье уже в юные годы выделялся своей зрелостью в “Нанте”. В 15−16 лет он уже был капитаном основной команды. Он очень умен, обладает харизмой — настоящий лидер. Это видно по тому, как он руководил сборной Франции, “Ювентусом”, “Марселем” и “Монако”: куда бы он ни приходил, везде его сопровождал успех. Его карьера поистине выдающаяся.

Мне очень хотелось бы, чтобы Дидье завершил свой путь со сборной Франции на мажорной ноте. Я понимаю, что это будет непросто, но он намерен закончить сильно и вписать еще одну памятную главу в историю Франции. Он — истинный хранитель футбольного наследия своей страны, сыгравший ключевую роль в обеих победах на чемпионатах мира, и я верю, что он добьется хет-трика. Он объявил, что это будет его последний чемпионат мира, поэтому было бы символично, если бы он попрощался с самым главным трофеем — еще одним титулом", — приводятся слова Карамбе на сайте ФИФА.

Дешам в качестве игрока стал чемпионом мира в 1998 году, а в 2018-м в качестве главного тренера привел сборную Франции к победе на мундиале. На ЧМ-2026 французы под руководством Дешама сыграют в полуфинале с Испанией.

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