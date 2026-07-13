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The Times: решение об отмене дисквалификации Балогуна на ЧМ-2026 было принято одним человеком

Решение об отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна единолично принял председатель дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали из ОАЭ, сообщает The Times.

Источник: Reuters

По информации источника, в дисциплинарный комитет ФИФА входят 18 человек, однако остальные члены комитета не участвовали в принятии решения и с ними не консультировались.

25-летний форвард получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0). Позднее ФИФА приостановила его дисквалификацию и заменила ее испытательным сроком на 1 год, что позволило игроку принять участие в матче ⅛ финала против Бельгии (1:4).

США
1:4
Первый тайм: 1:2
Бельгия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
7.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Голы
США
Малик Тилльман
31′
Бельгия
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
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Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
Составы команд
США
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Мэтт Фриз
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Алекс Фримен
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Уэстон Маккенни
35′
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Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
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Джованни Рейна
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Кристиан Пулишич
59′
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Себастиан Берхалтер
Бельгия
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Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
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2
0
Удары (всего)
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15
Удары в створ
2
7
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5
Фолы
11
9
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Адхам Махадмех
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Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
ВАР
Хамис Аль-Марри
(Катар)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти