The Times: решение об отмене дисквалификации Балогуна на ЧМ-2026 было принято одним человеком

25-летний форвард получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0). Позднее ФИФА приостановила его дисквалификацию и заменила ее испытательным сроком на 1 год, что позволило игроку принять участие в матче ⅛ финала против Бельгии (1:4).