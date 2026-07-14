Холанд вернулся в Норвегию с ЧМ-2026 с чучелом енота

Фотография с этим сувениром, сделанная в аэропорту, разлетелась по соцсетям. По данным СМИ, енот был приобретен в одном из магазинов Далласа за 750 долларов во время мундиаля.
Кадр Холанда с енотом выглядит еще более сюрреалистично из-за контраста между так называемым «деревенским сувениром» и огромной дорожной сумкой Dolce & Gabbana самого нападающего — сочетание, которое фанаты окрестили «истинной энергетикой Эрлинга». Всего за несколько часов соцсети заполонили мемы, шутки и комментарии, восхваляющие эксцентричное чувство юмора норвежца.
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