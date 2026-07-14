Президент Бразилии раскритиковал игроков сборной, не вернувшихся на родину

Сборная Бразилии 6 июля проиграла команде Норвегии со счетом 1:2 в ⅛ финала чемпионата мира и впервые за 36 лет не вышла в четвертьфинал мирового первенства. В СМИ сообщалось, что самолет Бразильской конфедерации футбола (CBF) вернулся в Рио-де-Жанейро только с одним футболистом из 26 — защитником Данило. Вместе с ним в страну прилетели представители тренерского штаба и сотрудники CBF. Остальные игроки отправились в отпуск или вернулись в клубы для подготовки к новому сезону.