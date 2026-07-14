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Президент Бразилии раскритиковал игроков сборной, не вернувшихся на родину

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал футболистов национальной команды, которые не вернулись на родину после поражения в ⅛ финала чемпионата мира.

Источник: AP 2024

Сборная Бразилии 6 июля проиграла команде Норвегии со счетом 1:2 в ⅛ финала чемпионата мира и впервые за 36 лет не вышла в четвертьфинал мирового первенства. В СМИ сообщалось, что самолет Бразильской конфедерации футбола (CBF) вернулся в Рио-де-Жанейро только с одним футболистом из 26 — защитником Данило. Вместе с ним в страну прилетели представители тренерского штаба и сотрудники CBF. Остальные игроки отправились в отпуск или вернулись в клубы для подготовки к новому сезону.

«Я отправил сообщение Карло Анчелотти, тренеру сборной Бразилии. На самолете национальной команды почти никого не было, ребята, какой позор. Только один игрок вернулся на этом самолете, остальные все остались там. Если бы они выиграли турнир, здесь все бы танцевали», — иронично высказался да Силва в видео, опубликованном Globo на странице в соцсети X.

Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Бразилия
1:2
Первый тайм: 0:0
Норвегия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Голы
Бразилия
Неймар
90+10′
Норвегия
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Нереализованные пенальти
Бразилия
Бруну Гимарайнс
14′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Статистика
Бразилия
Норвегия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
4
5
Угловые
5
5
Фолы
7
6
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Татьяна Гузман
(Никарагуа)
Ассистент ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти