Президент Бразилии раскритиковал игроков сборной, не вернувшихся на родину

Сборная Бразилии 6 июля проиграла команде Норвегии со счетом 1:2 в ⅛ финала чемпионата мира и впервые за 36 лет не вышла в четвертьфинал мирового первенства. В СМИ сообщалось, что самолет Бразильской конфедерации футбола (CBF) вернулся в Рио-де-Жанейро только с одним футболистом из 26 — защитником Данило. Вместе с ним в страну прилетели представители тренерского штаба и сотрудники CBF. Остальные игроки отправились в отпуск или вернулись в клубы для подготовки к новому сезону.
«Я отправил сообщение Карло Анчелотти, тренеру сборной Бразилии. На самолете национальной команды почти никого не было, ребята, какой позор. Только один игрок вернулся на этом самолете, остальные все остались там. Если бы они выиграли турнир, здесь все бы танцевали», — иронично высказался да Силва в видео, опубликованном Globo на странице в соцсети X.
Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Татьяна Гузман
(Никарагуа)
Ассистент ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти