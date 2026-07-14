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Радимов — о полуфинале ЧМ-2026: «Франция может нарваться на Испанию, которая может в контригру сыграть, задавить»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением о полуфинале чемпионата мира-2026 Франция — Испания.

Источник: Sport24

Матч состоится во вторник, 14 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Может пугать то, что слишком гладко все идет для Франции, а тут вдруг попадаются испанцы. И испанцы настолько уверены в своих силах, что ни капли не боятся французов. Более того, они пытаются на них давить высказываниями в газетах. В этом плане как раз психологически сложнее будет французам, потому что все гладко и без проблем было на этом турнире. Тут Франция может нарваться на такую команду, которая может и в контригру сыграть, и даже задавить. Французы могут задергаться», — сказал Радимов «Матч ТВ».

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