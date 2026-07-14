Радимов — о полуфинале ЧМ-2026: «Франция может нарваться на Испанию, которая может в контригру сыграть, задавить»

«Может пугать то, что слишком гладко все идет для Франции, а тут вдруг попадаются испанцы. И испанцы настолько уверены в своих силах, что ни капли не боятся французов. Более того, они пытаются на них давить высказываниями в газетах. В этом плане как раз психологически сложнее будет французам, потому что все гладко и без проблем было на этом турнире. Тут Франция может нарваться на такую команду, которая может и в контригру сыграть, и даже задавить. Французы могут задергаться», — сказал Радимов «Матч ТВ».