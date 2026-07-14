«Показывает самый совершенный футбол»: Игнашевич предсказал исход полуфинала Франция — Испания

Но есть на этом ЧМ команда, которая показывает, возможно, самый совершенный футбол. Французы надежно обороняются и результативно атакуют. Варианты атакующих действий сборной Франции эффективны, так как не зависят от системных действий, которые можно просчитать. В группе атаки собраны индивидуально сильные футболисты, которым по плечу любая оборона в мире.