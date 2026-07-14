Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:00
КуПС
:
Вардар
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.28
П2
5.00
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Иберия 1999
:
Флора
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.50
П2
5.05
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Интер Э
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.10
П2
4.10
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Текстильщик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2

«Показывает самый совершенный футбол»: Игнашевич предсказал исход полуфинала Франция — Испания

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич поделился прогнозом на полуфинал чемпионата мира Франция — Испания.

Источник: Getty Images

Прогноз: победа Франции, коэффициент — 2.40.

"Испания — лучшая сборная турнира по доставке мяча в финальную треть. Отлаженные командные взаимодействия позволяют им доминировать и создавать голевые моменты со всеми соперниками на турнире.

Контрпрессинг, четкие принципы при переходе из атаки в оборону работают практически бесперебойно. Следствием этого является только один пропущенный гол на турнире.

Но есть на этом ЧМ команда, которая показывает, возможно, самый совершенный футбол. Французы надежно обороняются и результативно атакуют. Варианты атакующих действий сборной Франции эффективны, так как не зависят от системных действий, которые можно просчитать. В группе атаки собраны индивидуально сильные футболисты, которым по плечу любая оборона в мире.

Еще одно важное качество французов — умение терпеть, что делает их практически бессмертными на этом турнире«, — цитирует Игнашевича “Рейтинг Букмекеров”.

Матч ½ финала чемпионата мира Франция — Испания состоится 14 июля в 22:00 по московскому времени.

Футбол. ЧМ-2026
14.07
Франция
:
Испания
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.25
П2
3.30