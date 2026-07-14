«Показывает самый совершенный футбол»: Игнашевич предсказал исход полуфинала Франция — Испания

Прогноз: победа Франции, коэффициент — 2.40.
"Испания — лучшая сборная турнира по доставке мяча в финальную треть. Отлаженные командные взаимодействия позволяют им доминировать и создавать голевые моменты со всеми соперниками на турнире.
Контрпрессинг, четкие принципы при переходе из атаки в оборону работают практически бесперебойно. Следствием этого является только один пропущенный гол на турнире.
Но есть на этом ЧМ команда, которая показывает, возможно, самый совершенный футбол. Французы надежно обороняются и результативно атакуют. Варианты атакующих действий сборной Франции эффективны, так как не зависят от системных действий, которые можно просчитать. В группе атаки собраны индивидуально сильные футболисты, которым по плечу любая оборона в мире.
Еще одно важное качество французов — умение терпеть, что делает их практически бессмертными на этом турнире«, — цитирует Игнашевича “Рейтинг Букмекеров”.
Матч ½ финала чемпионата мира Франция — Испания состоится 14 июля в 22:00 по московскому времени.