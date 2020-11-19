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15:57 (мск)

ВКонтакте появилась тематическая футбольная лента

Социальная сеть ВКонтакте представила тематическую ленту для любителей футбола.

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Источник: Reuters

В ней будут публиковаться важные новости, прямые трансляции и лучшие моменты матчей от официальных сообществ клубов и сборных, спортивных медиа и других экспертов: например, хайлайты и прямые эфиры матчей Ла Лиги и Серии А.

«Футбол любят миллионы людей — мужчины и женщины, подростки и взрослые. ВКонтакте есть много контента, который может быть им интересен: прямые трансляции, хайлайты, репортажи, аналитические посты, последние новости турниров, интервью и документальные фильмы. Раньше всё это было в разных сообществах, теперь же собрано в одной ленте — находить качественные материалы стало гораздо проще», — заявил руководитель спортивных и медиапроектов ВКонтакте Андрей Мельник.

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