Роналдо продал контрольный пакет акций «Крузейро»

Отмечается, что экс-футболист получил 109 миллионов евро за 90% акций клуба.

«Моя цель была достигнута. В этом всегда была идея — вернуть “Крузейро” и в нужный момент отдать его правильному человеку», — сказал Роналдо на пресс-конференции, посвященной продаже акций «Крузейро».

Также он заявил, что собирается продать еще один футбольный клуб, которым владеет.

— «Вальядолид» — следующий, — добавил экс-форвард.