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13:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналдо продал контрольный пакет акций «Крузейро»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо продал контрольный пакет акций футбольного клуба «Крузейро», сообщает Marca.

Источник: AP 2023

Отмечается, что экс-футболист получил 109 миллионов евро за 90% акций клуба.

«Моя цель была достигнута. В этом всегда была идея — вернуть “Крузейро” и в нужный момент отдать его правильному человеку», — сказал Роналдо на пресс-конференции, посвященной продаже акций «Крузейро».

Также он заявил, что собирается продать еще один футбольный клуб, которым владеет.

— «Вальядолид» — следующий, — добавил экс-форвард.

В «Крузейро» Роналдо начинал свой путь в профессиональном футболе. Также он выступал за ПСВ, «Барселону», «Интер», «Милан», «Коринтианс» и «Реал», вместе с которым стал двукратным чемпионом Испании. 47-летний бразилец является двукратным чемпионом мира, двукратным победителем Кубка Америки и двукратным обладателем «Золотого мяча».

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