Роналдо продал контрольный пакет акций «Крузейро»
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо продал контрольный пакет акций футбольного клуба «Крузейро», сообщает Marca.
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо продал контрольный пакет акций футбольного клуба «Крузейро», сообщает Marca.
Отмечается, что экс-футболист получил 109 миллионов евро за 90% акций клуба.
«Моя цель была достигнута. В этом всегда была идея — вернуть “Крузейро” и в нужный момент отдать его правильному человеку», — сказал Роналдо на пресс-конференции, посвященной продаже акций «Крузейро».
Также он заявил, что собирается продать еще один футбольный клуб, которым владеет.
— «Вальядолид» — следующий, — добавил экс-форвард.
В «Крузейро» Роналдо начинал свой путь в профессиональном футболе. Также он выступал за ПСВ, «Барселону», «Интер», «Милан», «Коринтианс» и «Реал», вместе с которым стал двукратным чемпионом Испании. 47-летний бразилец является двукратным чемпионом мира, двукратным победителем Кубка Америки и двукратным обладателем «Золотого мяча».