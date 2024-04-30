«Может измениться и до завершения». Дюков — о возможном возвращении России к турнирам УЕФА до окончания СВО
Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу возвращения России к турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА.
Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу возвращения России к турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА.
— Есть ли у вас ощущение, что при нашей жизни Россия вернется к соревнованиям УЕФА?
— Я в этом уверен.
— Но то, как развиваются события, говорит об отсутствии вариантов возвращения на ближайшее десятилетие.
— Все может измениться.
— Вы имеете в виду — все может измениться после завершения СВО?
— Может измениться и до завершения, — сказал Дюков в интервью «РБ Спорт».
Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за событий на Украине.