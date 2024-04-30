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13:44 (мск), источник: Sport24

«Может измениться и до завершения». Дюков — о возможном возвращении России к турнирам УЕФА до окончания СВО

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу возвращения России к турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: РИА "Новости"

— Есть ли у вас ощущение, что при нашей жизни Россия вернется к соревнованиям УЕФА?

— Я в этом уверен.

— Но то, как развиваются события, говорит об отсутствии вариантов возвращения на ближайшее десятилетие.

— Все может измениться.

— Вы имеете в виду — все может измениться после завершения СВО?

— Может измениться и до завершения, — сказал Дюков в интервью «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за событий на Украине.

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