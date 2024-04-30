«Может измениться и до завершения». Дюков — о возможном возвращении России к турнирам УЕФА до окончания СВО

— Есть ли у вас ощущение, что при нашей жизни Россия вернется к соревнованиям УЕФА?

— Я в этом уверен.

— Но то, как развиваются события, говорит об отсутствии вариантов возвращения на ближайшее десятилетие.

— Все может измениться.

— Вы имеете в виду — все может измениться после завершения СВО?

— Может измениться и до завершения, — сказал Дюков в интервью «РБ Спорт».