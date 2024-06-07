Экс-глава РФС Виталий Мутко ответил на вопрос, скучает ли он по футболу | Источник: Чемпионат.com

«Скучаю ли по футболу? А чего скучать? Я в футболе — смотрю, занимаюсь, так что всё нормально», — приводит слова Мутко «РБ Спорт».

Напомним, Мутко занимал должность президента РФС с 2005 по 2009 год, а также с 2015 по 2018 год. С 2008 по 2016 год Мутко работал министром спорта Российской Федерации.

По итогам минувшего сезона чемпионом РПЛ стал «Зенит», который занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

В минувшем сезоне Фонбет Кубок России также выиграл «Зенит». В финале этого турнира сине-бело-голубые встречались с калининградской «Балтикой». «Зенит» победил соперника со счётом 2:1.