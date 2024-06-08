Дзюба в Шанхае. Но сейчас точно не перейдет к Слуцкому, и вот почему

Артем Дзюба покинул «Локомотив» и уже отдыхает в Шанхае — но поработать с Леонидом Слуцким в Китае пока не выйдет. Мешает строгий лимит на легионеров.

«Если Дзюба и появится в Суперлиге, то не раньше января». Почему Артему пока нельзя в «Шанхай»?

Леонид Слуцкий разъяснил детали китайского лимита на легионеров в дебютной колонке для «Плеймейкера»:

«В прошлом сезоне клубам разрешалось заявлять на матч не более пяти иностранцев, а выпускать на поле одновременно — не более четырех. Сейчас можно использовать всех пятерых, но есть нюансы.



Если ты заявляешь пять легионеров на сезон, то эта пятерка и остается у тебя до конца чемпионата. Даже если игрок получит травму или будет продан, его нельзя менять на другого иностранца.



Так что, когда в российских СМИ каждую неделю отправляют Дзюбу в Китай, забывают: при всем желании ни “Шанхай Шеньхуа”, ни какой-либо другой клуб не сможет заявить Артема на нынешний сезон. Если Дзюба и появится в китайской Суперлиге, то не раньше января».

Источник: Соцсети

До этого в китайских клубах вообще играли максимум по четыре легионера. Даже зимой 2015-го, когда Китай захватил трансферный рынок, в сумме потратив 347 млн евро. В Суперлигу рванули Алекс Тейшейра (за 50 млн), Джексон Мартинес (42 млн), Рамирес (28 млн) и еще десяток футболистов из Европы.

Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин хотел видеть сильную сборную, для этого в стране строили школьные поля и даже выпускали учебники по футболу. Звездных легионеров приглашали, чтобы они помогали развиваться юным китайцам. Тогда стратегия не сработала — лимит слегка упростили, но в сравнении с РПЛ он все равно жесткий.

«Шанхай» Слуцкого, кстати, разрывает чемпионат Китая и без Дзюбы: 15 матчей без поражений и единоличное лидерство в Суперлиге.

Следующий матч «Шанхая», который можно будет целиком посмотреть на Спортсе, — 16 июня против «Чэнду Жунчэн». Обзоры и лучшие моменты всех игр «Шеньхуа» смотрите у нас по итогам каждого матча.

Дзюба все ближе к «Пари НН». В прошлом году трансфер сорвался

Приоритет Дзюбы — остаться в России. Пока больше всего слухов про «Пари НН». Интерес к нападающему уже подтвердил генеральный директор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов.

Телеграм-канал «Мутко против» добавил, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин тоже хочет видеть Артема в команде. При этом отмечается, что, «по одной из версий, именно он заблокировал переход футболиста в 2023-м».

Стороны еще не ведут официальных переговоров, несмотря на одобрение со стороны губернатора. Решение о переходе примут после заседания совета директоров «Пари НН», где обсудят клубный бюджет.

В «Пари НН» Дзюба мог оказаться еще перед уходом в «Локо»: Иван Карпов писал, что решение принималось губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, но, по данным «Чемпионата», клуб шесть раз переносил медосмотр — думали, где найти деньги на зарплату.

Дзюба не перешел. «По непонятным причинам сделка сорвалась», — подвел итог представитель игрока Леонид Гольдман в интервью Нобелю.

В апреле 2023-го Артем сокрушил «Пари НН» дублем и выдал яркую реплику на флеш-интервью: «Мне нужно было передать приветик “Нижнему Новгороду”, чтобы они начали разбираться в футболе. Это на будущее им. Все, кто в руководстве “Пари НН”, знают, о чем я. Очень много было сомнений, они говорили много некрасивых вещей. На футбольном поле все доказали и показали».

Возможно, все-таки увидим Артема в «Пари НН», руководство теперь разбирается.