Мать Пеле умерла в возрасте 101 года
Мать Пеле Селеста Арантес умерла в Бразилии в возрасте 101 года.
Мать Пеле Селеста Арантес умерла в Бразилии в возрасте 101 года.
МЕХИКО, 21 июн — РИА Новости. Мать «короля футбола» Пеле Селеста Арантес скончалась после восьмидневной госпитализации в городе Сантуш в бразильском Сан-Паулу, сообщил портал G1.
«Селеста Арантес, мать Эдсона Арантеса ду Насименту, короля Пеле, скончалась в возрасте 101 года в эту пятницу в Сантуше, на побережье Сан-Паулу», — говорится в сообщении на сайте издания.
По информации G1, Селесту Арантес госпитализировали на 8 дней, причина смерти пока не названа.
Легендарный футболист незадолго до собственной смерти от онкологии в 2022 году в возрасте 82 лет поздравлял маму с вековым юбилеем. Как пишут местные СМИ, последние годы жизни Селеста почти не вставала с кровати.