Мать Пеле умерла в возрасте 101 года

МЕХИКО, 21 июн — РИА Новости. Мать «короля футбола» Пеле Селеста Арантес скончалась после восьмидневной госпитализации в городе Сантуш в бразильском Сан-Паулу, сообщил портал G1.

«Селеста Арантес, мать Эдсона Арантеса ду Насименту, короля Пеле, скончалась в возрасте 101 года в эту пятницу в Сантуше, на побережье Сан-Паулу», — говорится в сообщении на сайте издания.

По информации G1, Селесту Арантес госпитализировали на 8 дней, причина смерти пока не названа.