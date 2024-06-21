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22:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мать Пеле умерла в возрасте 101 года

Мать Пеле Селеста Арантес умерла в Бразилии в возрасте 101 года.

Источник: AP 2023

МЕХИКО, 21 июн — РИА Новости. Мать «короля футбола» Пеле Селеста Арантес скончалась после восьмидневной госпитализации в городе Сантуш в бразильском Сан-Паулу, сообщил портал G1.

«Селеста Арантес, мать Эдсона Арантеса ду Насименту, короля Пеле, скончалась в возрасте 101 года в эту пятницу в Сантуше, на побережье Сан-Паулу», — говорится в сообщении на сайте издания.

По информации G1, Селесту Арантес госпитализировали на 8 дней, причина смерти пока не названа.

Легендарный футболист незадолго до собственной смерти от онкологии в 2022 году в возрасте 82 лет поздравлял маму с вековым юбилеем. Как пишут местные СМИ, последние годы жизни Селеста почти не вставала с кровати.

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