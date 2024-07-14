Медведев об уходе Клаудиньо: «Только гнусные старухи разносят слухи по углам. Про Соболева тоже слухи, но игрок плана Дзюбы в лучшие годы нужен “Зениту” | Источник: Sports.Ru

— Счастье в игре и в победах.

— Клаудиньо эмоционально отреагировал на замену. Что это было?

— Это хорошо. У нас же не автоматы играют. Он очень хорошо себя проявил в первом тайме.

— Он останется?

— Что за вопросы вы задаете? Только гнусные старухи разносят слухи по углам.

— Про Соболева тоже слухи?

— Тоже слухи. А их мы не комментируем.

— Семак сказал, что игрок такого плана вам нужен.

— Я отвечу по-другому. Игрок плана Дзюбы в лучшие годы нужен «Зениту».

— Глушенков устроил перепалку с фанатами.

— Какая же это перепалка? Он пошутил — и все. Значит, его достали, — сказал председатель правления «Зенита».