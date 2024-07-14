Медведев об уходе Клаудиньо: «Только гнусные старухи разносят слухи по углам. Про Соболева тоже слухи, но игрок плана Дзюбы в лучшие годы нужен “Зениту”
— В чем счастье?
— В чем счастье?
— Счастье в игре и в победах.
— Клаудиньо эмоционально отреагировал на замену. Что это было?
— Это хорошо. У нас же не автоматы играют. Он очень хорошо себя проявил в первом тайме.
— Он останется?
— Что за вопросы вы задаете? Только гнусные старухи разносят слухи по углам.
— Про Соболева тоже слухи?
— Тоже слухи. А их мы не комментируем.
— Семак сказал, что игрок такого плана вам нужен.
— Я отвечу по-другому. Игрок плана Дзюбы в лучшие годы нужен «Зениту».
— Глушенков устроил перепалку с фанатами.
— Какая же это перепалка? Он пошутил — и все. Значит, его достали, — сказал председатель правления «Зенита».
Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.