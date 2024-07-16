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00:27 (мск), источник: Sports.Ru

Президент Аргентины о победе на Кубке Америки: «Эти игроки — настоящие титаны. Я бы с удовольствием пригласил их в резиденцию, но решение за ними — это их триумф»

Сборная Аргентины выиграла трофей второй раз подряд, обыграв команду Колумбии в финале (1:0).

Президент Аргентины о победе на Кубке Америки: «Эти игроки — настоящие титаны. Я бы с удовольствием пригласил их в резиденцию, но решение за ними — это их триумф» | Источник: Sports.Ru

"Я очень рад этому замечательному случаю отпраздновать 16-ю победу на Кубке Америки, а также тому, что мы остаемся страной с наибольшим количеством побед в истории футбола — 23 титула. Это особенный вечер для аргентинского спорта, ведь эта группа игроков — настоящие титаны.

Я нервничал, я очень нервничал [во время финала]. Особенно в первом тайме дополнительного времени. Там нам пришлось стиснуть зубы и терпеть. Гол Лаутаро был впечатляющим. Я счастлив, счастлив. [Мой выкрик после гола] не вписывается в каноны нормальных формулировок, так что давайте сделаем вид, что его не было.

Я бы с удовольствием пригласил их [в свою резиденцию], но решение за ними. Я с уважением отнесусь к нему. Если они сочтут нужным выйти на балкон, я разрешу. Если они сами захотят принять меня, это будет для меня удовольствием. Но это решение должны принять именно они, потому что это их триумф, это их достижение", — сказал Хавьер Милей в эфире Radio Mitre.

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