Месси, вероятно, пропустит два матча «Интер Майами» из-за травмы голеностопа
Главный тренер клуба МЛС Херардо Мартино заявил, что аргентинский форвард, скорее всего, пропустит как минимум два следующих матча из-за травмы голеностопа.
Главный тренер клуба МЛС Херардо Мартино заявил, что аргентинский форвард, скорее всего, пропустит как минимум два следующих матча из-за травмы голеностопа.
"Он подвернул голеностоп, и травма очевидна, поэтому необходимо провести обследование и дождаться результатов. Будут проведены тесты, чтобы определить серьезность ситуации.
Мы всегда получаем информацию от нашего кинезиолога Уолтера Инсаурральде, который также является кинезиологом сборной. Он очень осторожно ставит диагнозы до получения результатов обследования", — сказал Мартино.
Напомним, Месси получил повреждение голеностопа во время финального матча Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии (1:0).
18 июля «Интер Майами» примет «Торонто» в рамках регулярного чемпионата МЛС. 21 июля клуб из Флориды сыграет с «Чикаго Файр».