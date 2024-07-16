Месси, вероятно, пропустит два матча «Интер Майами» из-за травмы голеностопа | Источник: Sports.Ru

"Он подвернул голеностоп, и травма очевидна, поэтому необходимо провести обследование и дождаться результатов. Будут проведены тесты, чтобы определить серьезность ситуации.

Мы всегда получаем информацию от нашего кинезиолога Уолтера Инсаурральде, который также является кинезиологом сборной. Он очень осторожно ставит диагнозы до получения результатов обследования", — сказал Мартино.

Напомним, Месси получил повреждение голеностопа во время финального матча Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии (1:0).