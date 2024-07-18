Reuters: ФИФА может отстранить израильские сборные и клубы от международных турниров

Внеочередное заседание совета ФИФА состоится 20 июля. Адвокат Макс дю Плесси подготовил доклад, в котором сообщается, что действия израильских властей в Палестине подрывают основные цели и идеи ФИФА. Также в докладе говорится, что Израиль нарушает права человека, власти страны допускают дискриминацию по национальному признаку, что является нарушением гуманитарных целей и позиции ФИФА.

В мае президент Футбольной ассоциации Палестины Джибрил Раджуп потребовал от ФИФА приостановить членство Федерации футбола Израиля в организации.