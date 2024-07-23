Овечкин предпочел Месси Роналду и Ибрагимовичу: «Когда он пришел в “Барселону”, я сразу сказал: “Все, мой любимый игрок”

— Не знаю. С самого начала, когда он только пришел в «Барселону», я сразу сказал: «Все, мой любимый игрок».

— Из-за спортивных достижений. Я его не знаю как человека. Я с ним знаком, но не знаю, какой он человек, — сказал нападающий «Вашингтона».