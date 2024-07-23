Овечкин предпочел Месси Роналду и Ибрагимовичу: «Когда он пришел в “Барселону”, я сразу сказал: “Все, мой любимый игрок”
— Ибрагимович, Роналду или Месси?
— Ибрагимович, Роналду или Месси?
— Месси, конечно.
— А почему?
— Не знаю. С самого начала, когда он только пришел в «Барселону», я сразу сказал: «Все, мой любимый игрок».
— Из-за человечности или спортивных достижений?
— Из-за спортивных достижений. Я его не знаю как человека. Я с ним знаком, но не знаю, какой он человек, — сказал нападающий «Вашингтона».
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