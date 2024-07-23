Овечкин о Месси и Роналду: «Большинство футболистов выберет Лионеля. Мне нравится, что он делает с мячом»
— Почему не Роналду? Он же более машинный, дисциплинированный, ближе к тебе по духу должен быть.
— Почему не Роналду? Он же более машинный, дисциплинированный, ближе к тебе по духу должен быть.
— Не знаю. Мне просто нравится, что Месси делает с мячом. У Роналду — да, скорость, удар, а Месси, если взять и спросить у любого футболиста, то большинство выберет Месси, — сказал нападающий «Вашингтона».
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