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01:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о Месси и Роналду: «Большинство футболистов выберет Лионеля. Мне нравится, что он делает с мячом»

— Почему не Роналду? Он же более машинный, дисциплинированный, ближе к тебе по духу должен быть.

— Не знаю. Мне просто нравится, что Месси делает с мячом. У Роналду — да, скорость, удар, а Месси, если взять и спросить у любого футболиста, то большинство выберет Месси, — сказал нападающий «Вашингтона».

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