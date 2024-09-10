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Аршавин о Соболеве: «Фанаты “Зенита” вряд ли его примут — он игрок “Спартака”, плюс неприятная стычка. Дзюбу тоже особо не любили, но по 20 мячей забивать ему это не меш

«Думаю, болельщики вряд ли примут Соболева. Быстрова приняли, но это другая история. Он из Санкт‑Петербурга, он играл в “Зените”, потом в “Спартаке”, возвращался. А Соболев — игрок “Спартака”, плюс неприятная стычка.

То, что фанаты «Зенита» с «Виража» не ходят на игры, сыграет в пользу Саши. Но на матче Кубка России ему будет не сладко. А он как раз в матче Кубка и может дебютировать в основном составе.

С другой стороны, Дзюбу тоже особо не любили. Это не мешало ему забивать по 20 мячей и приносить «Зениту» чемпионство.

Соболев не выйдет в старте [против ЦСКА]. И Кассьерра, и Лусиано выглядят предпочтительнее. Соболев же выглядит тяжеловато. Особенно ощущается, когда ты видишь это на поле. У него потерян игровой тонус, но он сам это понимает. Поэтому нужно набирать кондиции«, — сказал бывший игрок “Зенита”.