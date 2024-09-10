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В «Реале» приятно впечатлены поведением Мбаппе. Один источник отметил: «Его характер совсем не такой, как у Роналду. Думал, его эго гораздо больше» (The Athletic)

По данным The Athletic, французский нападающий, перешедший в «Мадрид» летом, впечатлил многих своим поведением на поле и за его пределами.

«Было ли все так идиллически, как сообщалось? Нет, но и трагедии не было. Не было ничего, о чем стоило бы беспокоиться. Идет адаптация к команде, которая сильно изменилась и в которой ему нужно найти свое место. И он его находит», — приводятся слова источника в клубе.

«Я думал, что его эго будет гораздо больше, но все оказалось не так. У нас был Криштиану, один из игроков со статусом мировой суперзвезды, но характер Килиана совершенно не такой, как у Криштиану. Он еще не встал на ноги крепко, но он старается во всем», — отметил другой источник в команде.

«Я слышал, что он совершенно нормальный и не высокомерный — что уже новость, я бы сказал», — добавил третий источник, близкий к игроку основы.