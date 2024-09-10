В «Реале» приятно впечатлены поведением Мбаппе. Один источник отметил: «Его характер совсем не такой, как у Роналду. Думал, его эго гораздо больше» (The Athletic)

«Я думал, что его эго будет гораздо больше, но все оказалось не так. У нас был Криштиану, один из игроков со статусом мировой суперзвезды, но характер Килиана совершенно не такой, как у Криштиану. Он еще не встал на ноги крепко, но он старается во всем», — отметил другой источник в команде.