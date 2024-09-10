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Осипов о пинке Дзюбы в Т-Лиге: «Продолжайте дальше приезжать в Казахстан, играть в дворовой лиге, чтобы и дальше вам давали по жопе и били по ########## вашим футболистам. Выбор за вами, парни»

«Я считаю, что неприкасаемых нет. Если Дзюба дал пинок, по правилам игры это удаление. Хорошо, что это был Чуж (игрок “Амкала” — Спортс»"), который так на это реагирует. Кто-то и по ######### (лицу) даст в отместку, если мы разбираем взаимоотношения мужика с мужиком.

«Я считаю, что неприкасаемых нет. Если Дзюба дал пинок, по правилам игры это удаление. Хорошо, что это был Чуж (игрок “Амкала” — Спортс»"), который так на это реагирует. Кто-то и по ######### (лицу) даст в отместку, если мы разбираем взаимоотношения мужика с мужиком. О чем мы говорим?

Конечно, это провокация, это красная карточка. Почему судья не дал? Надо спросить, почему судье запретили ее давать, хотя он за ней потянулся. Наверное, организаторы занимаются какими-то совместными проектами с Дзюбой, или дня них Тема важен, как человек, которого нельзя удалять или вообще вокруг его личности турнир строится. Мы же не знаем половину вещей, которые там происходят.

Если это так, продолжайте дальше приезжать в Казахстан (в январе на турнире в Казахстане защитника «Амкала» Левшука ударили в челюсть — Спортс«“), играть в дворовой лиге, чтобы и дальше вам давали по жопе и били по ########## (лицу) вашим футболистам. Выбор за вами, парни”, — заявил Осипов.

Напомним, что Артем Дзюба, выступавший в карьере за «Спартак», «Зенит» и «Локомотив» сейчас свободный агент. 7 сентября, выступая в медиафутбольном турнире он пнул игрока «Амкала» Антона Чужого.

Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот.

Кошмарный старт медиалиги в Казахстане: матч 2Drots задержали на час, игрока «Амкала» ударили в челюсть.