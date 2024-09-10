Осипов о пинке Дзюбы в Т-Лиге: «Продолжайте дальше приезжать в Казахстан, играть в дворовой лиге, чтобы и дальше вам давали по жопе и били по ########## вашим футболистам. Выбор за вами, парни»

Конечно, это провокация, это красная карточка. Почему судья не дал? Надо спросить, почему судье запретили ее давать, хотя он за ней потянулся. Наверное, организаторы занимаются какими-то совместными проектами с Дзюбой, или дня них Тема важен, как человек, которого нельзя удалять или вообще вокруг его личности турнир строится. Мы же не знаем половину вещей, которые там происходят.