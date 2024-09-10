Роналду о переходе в «Реал»: Сказал себе: «Я был лучшим в АПЛ, выиграл в “МЮ” ЛЧ и “Золотой мяч”. Сотворить историю в лучшем клубе мира — для меня это был вызов

Лучший клуб мира. Я говорил, что собираюсь сотворить историю в этом клубе, как сделал это в «Манчестер Юнайтед». Для меня это был вызов. Но, как ты знаешь, я человек вызовов, я люблю демонстрировать людям, что они неправы. Это был огромный вызов для меня, и я был счастлив играть в «Реале», — сказал Роналду в беседе с Рио Фердинандом на своем ютуб-канале.