Рахимов про 0:2 от «Крыльев»: «Последние 15 минут 1-го тайма выпали — получили глупый пенальти. Во 2-м тайме не забили свои голы»

Потом мы стали проигрывать, и случился стандарт. Его тоже не должно было быть: соперник бежит с мячом на фланг, нарушать не нужно было, просто сопровождать. После подачи штрафного эпизод, в принципе, был доигран, но соперник удачно попал по воротам.