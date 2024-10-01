«Ландскрона»: «В случае кричалок про Соболева на матче с “Акроном” РФС грозит дисквалификацией трибуны. Штрафующие за “Зенит” — позор российского футбола» не могли поступи

К сожалению, первый вопрос уже стал риторическим для «Зенита». Ну, а на второй вопрос вы легко найдете ответ, если после матча внезапно окажетесь в пикете полиции и вам будут вменять то, чего вы не скандировали«, — говорится в заявлении “Ландскроны”.