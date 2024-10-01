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«Ландскрона»: «В случае кричалок про Соболева на матче с “Акроном” РФС грозит дисквалификацией трибуны. Штрафующие за “Зенит” — позор российского футбола» не могли поступи

Матч пятого тура группового раунда Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Акроном» состоится 2 октября.

Источник: Sports

«Ландскрона» сообщила, что в случае повторения кричалок про форварда «Зенита» Александра Соболева на матче с «Акроном» «РФС грозит дисквалификацией трибуны В на плей-офф Кубка России».

"История часто идет по спирали: в предстоящем матче будет играть и Дзюба, который смог в далеком 2015 году заполучить место в основном составе благодаря лимиту на легионеров. Тогда более сильному Рондону пришлось покинуть клуб из-за этого самого лимита, уступив место Артему.

Также нам обещают массово фиксировать всех, кто будет использовать нецензурную лексику, и привлекать к административной ответственности.

В целом в этом нет ничего удивительного. Люди, которые согласовывают время начала кубковых матчей с УЕФА, не допускают крымские клубы до розыгрыша Кубка России и просто выписывают штрафы за безобидные скандирования «Зенит» — позор российского футбола", едва ли могли поступить иначе.

После прочтения данного текста у вас могут возникнуть вопросы: за что нам все это и зачем это все написано?

К сожалению, первый вопрос уже стал риторическим для «Зенита». Ну, а на второй вопрос вы легко найдете ответ, если после матча внезапно окажетесь в пикете полиции и вам будут вменять то, чего вы не скандировали«, — говорится в заявлении “Ландскроны”.

«Ландскрона» о трансфере Соболева: «Зенит» — намного большее, чем трансферная политика. Это мечты, которые останутся, когда пройдет темное время подлости. Все эти люди однажды уйдут".