Пользователи Okko пожаловались на проблемы с трансляциями ЛЧ: невозможность запуска, лаги, низкое качество, отсутствие картинки. Больше всего вопросов было по матчу «Арсенал» — «ПСЖ»

Тем, у кого возникали проблемы, администрация группы в первую очередь предлагала написать в Telegram. Когда один из пользователей, недовольный работой сайта на компьютере, сообщил, что чат-бот в мессенджере тоже не функционирует должным образом, ему было предложено написать в чат на сайте, на что последовал ответ: «Как можно вам на сайте написать, если ваш сайт висит?».