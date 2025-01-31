Делор вернулся в «Монпелье». Арендное соглашение с «Алжиром» предусматривает право выкупа 33-летнего форварда

Нападающий уже выступал за «Монпелье» с 2018 по 2021 год. За 3 сезона он провел 106 матчей, забил 47 голов и отдал 21 результативную передачу.
С полной статистикой Делора можно ознакомиться здесь.
Фото: mhscfoot.com.
33-летний игрок был отдан французскому клубу «Алжиром» до конца сезона. Соглашение между клубами подразумевает опцию выкупа.
Нападающий уже выступал за «Монпелье» с 2018 по 2021 год. За 3 сезона он провел 106 матчей, забил 47 голов и отдал 21 результативную передачу.
С полной статистикой Делора можно ознакомиться здесь.
Фото: mhscfoot.com.