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Делор вернулся в «Монпелье». Арендное соглашение с «Алжиром» предусматривает право выкупа 33-летнего форварда

33-летний игрок был отдан французскому клубу «Алжиром» до конца сезона. Соглашение между клубами подразумевает опцию выкупа.

Источник: Спортс"

Нападающий уже выступал за «Монпелье» с 2018 по 2021 год. За 3 сезона он провел 106 матчей, забил 47 голов и отдал 21 результативную передачу.

С полной статистикой Делора можно ознакомиться здесь.

Фото: mhscfoot.com.