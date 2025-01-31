Только «МЮ» ни разу не проиграл на общем этапе ЛЕ. У манкунианцев 5 побед и 3 ничьих

На этой стадии турнира манкунианцы одержали 5 побед и три раза сыграли вничью. Все остальные участники Лиги Европы потерпели как минимум одно поражение.
«Юнайтед» занял 3-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.
Сегодня команда под руководством Рубена Аморима одержала победу над ФКСБ в заключительном туре общего этапа соревнования — 2:0.
На этой стадии турнира манкунианцы одержали 5 побед и три раза сыграли вничью. Все остальные участники Лиги Европы потерпели как минимум одно поражение.
«Юнайтед» занял 3-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.