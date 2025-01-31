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Только «МЮ» ни разу не проиграл на общем этапе ЛЕ. У манкунианцев 5 побед и 3 ничьих

Сегодня команда под руководством Рубена Аморима одержала победу над ФКСБ в заключительном туре общего этапа соревнования — 2:0.

Источник: Спортс"

На этой стадии турнира манкунианцы одержали 5 побед и три раза сыграли вничью. Все остальные участники Лиги Европы потерпели как минимум одно поражение.

«Юнайтед» занял 3-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.