Педро — лучший по очкам на групповом этапе ЛЕ. У полузащитника «Лацио» 4 гола и 2 ассиста

У Константиноса Цолакиса 47 очков в фэнтези-турнире ЛЕ на Спортсе«», вратарь «Олимпиакоса» пропустил 3 мяча, сыграл 6 матчей на ноль и отбил пенальти в игре с «Твенте».
У Аюба Эль-Кааби 46 очков, нападающий «Олимпиакоса» забил 7 голов в 8 матчах, он — лучший бомбардир турнира. Также 46 очков набрал полузащитник «Рейнджерс» Вацлав Черны, у него 4 гола и 2 ассиста.
Максимальное количество фэнтези-очков за 1 игру — 15. Этот результат показали трое: Вацлав Черны (в 3-м туре против ФКСБ), полузащитник «Лиона» Малик Фофана (во 2-м туре против «Рейнджерс») и защитник «Атлетика» Адама Бойро (в 4-м туре против «Эльфсборга»). Примечательно, что Бойро сыграл на групповом этапе всего 1 матч.
? Моя команда в Лиге Европы.