Педро — лучший по очкам на групповом этапе ЛЕ. У полузащитника «Лацио» 4 гола и 2 ассиста

Максимальное количество фэнтези-очков за 1 игру — 15. Этот результат показали трое: Вацлав Черны (в 3-м туре против ФКСБ), полузащитник «Лиона» Малик Фофана (во 2-м туре против «Рейнджерс») и защитник «Атлетика» Адама Бойро (в 4-м туре против «Эльфсборга»). Примечательно, что Бойро сыграл на групповом этапе всего 1 матч.