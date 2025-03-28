Дзюба о том, что Шнякин увидел фол в его рекордном голе за сборную: «Пусть развлекается. Человек даже в позитивном моменте нашел негатив — значит, он сам по себе такой»

— В телеге много обсуждался пост Дмитрия Шнякина: он выложил повтор твоего гола Гренаде, на котором отчетливо видно, что за несколько секунд до удара ты фолишь.
— Я действительно наступил на ногу защитнику, когда разворачивался. Но не сильно, слегка — там уже чудак начал исполнять мучения.
А Шнякину я, честно говоря, поражаюсь. Человек даже в позитивном моменте смог найти негатив. Значит, он сам по себе такой. Ну ладно, пусть развлекается, — сказал форвард «Акрона» и сборной России Артем Дзюба.
Артем Дзюба: «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Гурцкая закроют со мной в одной комнате — они убегут оттуда со слезами на глазах. Со своим острым языком я могу пройтись по каждому».
Дзюба о конце карьеры: «Поиграю еще год, не больше. Организм изнашивается, не хочу в старости быть инвалидом, ползающим по полю».