Наумов о победе «Спартака» над «Акроном»: «Какой-то нелепый пенальти поставили на последних минутах. Красно-белым очень повезло, матч для них был ничейным в лучшем случае»

«Хорошая игра. Мне жаль, что “Акрону” не удалось удержать счет. Какой-то нелепый пенальти поставили на последних минутах. В наше время, когда я играл, такие 11-метровые бы не ставили, потому что игрок уже отдал пас — ситуация закончилась.