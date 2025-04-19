Наумов о победе «Спартака» над «Акроном»: «Какой-то нелепый пенальти поставили на последних минутах. Красно-белым очень повезло, матч для них был ничейным в лучшем случае»

«Хорошая игра. Мне жаль, что “Акрону” не удалось удержать счет. Какой-то нелепый пенальти поставили на последних минутах. В наше время, когда я играл, такие 11-метровые бы не ставили, потому что игрок уже отдал пас — ситуация закончилась.
Я считаю, что матч был ничейным в лучшем случае для «Спартака», красно-белым очень повезло. «Акрон» выглядел прекрасно, печально, что они так отпустили игру. Дзюба порадовал, забил пенальти и выглядел неплохо. Мне понравилась встреча, интересно было наблюдать«, — сказал бывший президент “Локомотива”.
Сухой назначил 3 пенальти — 2 в пользу «Спартака», 1 — «Акрона». Барко реализовал одну из двух попыток — забил победный гол на 94-й минуте.