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Наумов о победе «Спартака» над «Акроном»: «Какой-то нелепый пенальти поставили на последних минутах. Красно-белым очень повезло, матч для них был ничейным в лучшем случае»

Московский клуб одержал победу со счетом 3:2 в 25-м туре Мир РПЛ. На 93-й минуте, когда счет был 2:2, арбитр Алексей Сухой поставил пенальти за фол Марата Бокоева на Манфреде Угальде. Эсекиэль Барко забил победный мяч с точки.

Источник: Спортс"

«Хорошая игра. Мне жаль, что “Акрону” не удалось удержать счет. Какой-то нелепый пенальти поставили на последних минутах. В наше время, когда я играл, такие 11-метровые бы не ставили, потому что игрок уже отдал пас — ситуация закончилась.

Я считаю, что матч был ничейным в лучшем случае для «Спартака», красно-белым очень повезло. «Акрон» выглядел прекрасно, печально, что они так отпустили игру. Дзюба порадовал, забил пенальти и выглядел неплохо. Мне понравилась встреча, интересно было наблюдать«, — сказал бывший президент “Локомотива”.

Сухой назначил 3 пенальти — 2 в пользу «Спартака», 1 — «Акрона». Барко реализовал одну из двух попыток — забил победный гол на 94-й минуте.