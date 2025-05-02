Наумов про Соболева: «Дзюба сильнее даже сейчас — и гораздо полезнее. Переход в “Зенит” — большая ошибка Александра. Можно назвать десяток российских футболистов, которые потеряли все после такого шага&raq

Дзюбу же очень грамотно использует «Акрон» и Тедеев. В таком стиле он может спокойно еще играть 2−3 года. Это очень грамотный футболист, он понимает, как ему играть. Поэтому он выглядит лучше Соболева. Даже сейчас, безусловно, Дзюба сильнее Соболева. Он еще и гораздо полезнее Соболева.