Наумов про Соболева: «Дзюба сильнее даже сейчас — и гораздо полезнее. Переход в “Зенит” — большая ошибка Александра. Можно назвать десяток российских футболистов, которые потеряли все после такого шага&raq

Переход в «Зенит» — это большая ошибка Соболева. Но футболисты — это самонадеянные люди, думают, заиграют при любой конкуренции, но это не так.
Дзюбу же очень грамотно использует «Акрон» и Тедеев. В таком стиле он может спокойно еще играть 2−3 года. Это очень грамотный футболист, он понимает, как ему играть. Поэтому он выглядит лучше Соболева. Даже сейчас, безусловно, Дзюба сильнее Соболева. Он еще и гораздо полезнее Соболева.
А что Соболев делает в «Зените»? Выходит на последние 10−15 минут. Мы его видим, что ли? И не увидим. Кто ему даст игровое время? «- сказал бывший президент “Локомотива”.