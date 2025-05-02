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Наумов про Соболева: «Дзюба сильнее даже сейчас — и гораздо полезнее. Переход в “Зенит” — большая ошибка Александра. Можно назвать десяток российских футболистов, которые потеряли все после такого шага&raq

«Когда Соболев уходил в “Зенит”, я сразу сказал, что он там не играть не будет. Можно назвать десяток российских футболистов, которые потеряли все, когда перешли в “Зенит”. Слишком большая конкуренция.

Источник: Спортс"

Переход в «Зенит» — это большая ошибка Соболева. Но футболисты — это самонадеянные люди, думают, заиграют при любой конкуренции, но это не так.

Дзюбу же очень грамотно использует «Акрон» и Тедеев. В таком стиле он может спокойно еще играть 2−3 года. Это очень грамотный футболист, он понимает, как ему играть. Поэтому он выглядит лучше Соболева. Даже сейчас, безусловно, Дзюба сильнее Соболева. Он еще и гораздо полезнее Соболева.

А что Соболев делает в «Зените»? Выходит на последние 10−15 минут. Мы его видим, что ли? И не увидим. Кто ему даст игровое время? «- сказал бывший президент “Локомотива”.