Ливай о Заболотном в «Спартаке»: «Рад, что он приехал, конкуренция — это нормально. Он сильный игрок, хорош в единоборствах»

— Как оценишь Заболотного как футболиста? К тебе приехал конкурент летом…
— Конкуренция в футболе — это нормально. Я рад, что он приехал, он сильный игрок. Хорош в единоборствах. У нас одна общая цель, — сказал нападающий «Спартака».
Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте матча с «Балтикой» (0:3), прошедшей в субботу в рамках 2-го тура Мир РПЛ.
— Как оценишь Заболотного как футболиста? К тебе приехал конкурент летом…
— Конкуренция в футболе — это нормально. Я рад, что он приехал, он сильный игрок. Хорош в единоборствах. У нас одна общая цель, — сказал нападающий «Спартака».