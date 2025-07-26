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Ливай о Заболотном в «Спартаке»: «Рад, что он приехал, конкуренция — это нормально. Он сильный игрок, хорош в единоборствах»

Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте матча с «Балтикой» (0:3), прошедшей в субботу в рамках 2-го тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Как оценишь Заболотного как футболиста? К тебе приехал конкурент летом…

— Конкуренция в футболе — это нормально. Я рад, что он приехал, он сильный игрок. Хорош в единоборствах. У нас одна общая цель, — сказал нападающий «Спартака».