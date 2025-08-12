Магуайр о возвращении Роналду в «МЮ»: «Мы играли кошмарно, а он все равно забивал — настолько он хорош. Нам просто не удалось встроить его в игру, было видно, насколько он расстроен

Но нам просто не удавалось его встроить. Вся наша система при Сульшере была построена на агрессии, прессинге. Мы были прессинг-машиной. Мы были не лучшей командой, мы вообще-то сначала стали третьими, а потом вторыми. У нас были не самые сильные футболисты — не поймите меня неправильно. Главным было прессинговать, следовать тактике, поддерживать структуру, понимать, когда рвануть вперед, а когда остаться.