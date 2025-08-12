Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Брюгге
0
:
Зальцбург
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.95
П2
3.75
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Копенгаген
1
:
Мальме
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
5.90
П2
23.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Пафос
1
:
Динамо К
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.00
П2
6.90
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Виктория Пл
0
:
Рейнджерс
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
5.00
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Фенербахче
0
:
Фейеноорд
1
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.70
П2
5.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Карабах
5
:
Шкендия
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
12.70
П2
100.00
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.17
П2
6.50
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Слован Бр
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.10
П2
5.10
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.26
П2
7.46
Футбол. Лига Европы
21:45
Шелбурн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
5.90
X
3.73
П2
1.68
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.68
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.00
П2
6.28
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Магуайр о возвращении Роналду в «МЮ»: «Мы играли кошмарно, а он все равно забивал — настолько он хорош. Нам просто не удалось встроить его в игру, было видно, насколько он расстроен

"Не могу сказать о нем ни одного дурного слова. Иметь его в составе было чудесно, само его присутствие было чем-то невероятным. И как же разочаровывает то, как все закончилось, то, что мы не смогли встроить его в командную игру!

Источник: Спортс"

Он здорово играл, забивал голы, это было настоящее безумие. Мы были кошмарны, а он все равно забивал, и это показывает, насколько он хорош.

Но нам просто не удавалось его встроить. Вся наша система при Сульшере была построена на агрессии, прессинге. Мы были прессинг-машиной. Мы были не лучшей командой, мы вообще-то сначала стали третьими, а потом вторыми. У нас были не самые сильные футболисты — не поймите меня неправильно. Главным было прессинговать, следовать тактике, поддерживать структуру, понимать, когда рвануть вперед, а когда остаться.

Пришел Криштиану — и мы просто не сумели под него как следует подстроиться. Было видно, насколько он расстроен и разочарован.

Мы подписали Санчо, Варана, Криштиану, и ты думаешь: «Настало наше время, давайте выиграем АПЛ!» Но этого не произошло, мы не сумели сыграться.

Мы потеряли Оле, что было обидно, если честно. Я чувствовал, что Оли невероятно поработал. В первые два года при Оле, Маккенне и Кэррике было, наверное, самое приятное время. Они прекрасно организовали нас. У нас была не лучшая команда, но мы были блистательно подготовлены в плане тактики, натренированы. Мы были прагматичны: могли вести игру, могли прессинговать.

Но в третьем сезоне все это просто не работало. Однако это не имело никакого отношения к Криштиану, потому что, как я уже сказал, он был нашим лучшим игроком в том году. Просто не сработала тактика вокруг него, окружающие его футболисты«, — сказал защитник “МЮ”.