Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
перерыв
Лилль
0
:
Ницца
0
Футбол. Англия
перерыв
Челси
0
:
Манчестер Юнайтед
1
Футбол. Италия
2-й тайм
Рома
1
:
Аталанта
1
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Гавр
1
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брайтон
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо
1
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
РБ Лейпциг
3
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Лацио
2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Марсель
0
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
3
:
Спартак Кс
1
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Борнмут
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Акрон
1
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
Волга
0
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Арсенал
0
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Аугсбург
2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
2
:
Боруссия Д
1
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вольфсбург
2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Гамбург
1
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Парма
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Черноморец
0
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Факел
0
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Фулхэм
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
ЦСКА
1
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Урал
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Локомотив
1
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Ротор
2
«Дзюба — самый выдающийся футболист, продолжающий играть в РПЛ, наравне с Акинфеевым. Как можно говорить, что “Акрон” без него может быть лучше?» Тедеев о форварде

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о значимости нападающего Артема Дзюбы для команды.

Сегодня тольяттинский клуб сыграл вничью с «Рубином» в 25-м туре Мир РПЛ (1:1). Дзюба забил гол в этой игре.

— Бывший футболист «Рубина» Сесар Навас был на игре и удивился, что Дзюба до сих пор играет. Есть мнение, что команда без Артема играет лучше.

— Кто так говорит? Пусть этот человек чаще и больше находится в тренировочном процессе и видит, что делает Дзюба. Надо понимать, что это за спортсмен и человек. Дзюба — самый выдающийся футболист в нашем футболе наравне с Акинфеевым, которые продолжают играть в РПЛ. Как можно говорить, что команда без Дзюбы может быть лучше? Как это представить? Мы без любого футболиста чувствуем себя плохо, не говоря о Дзюбе.

Как мы вернулись со сборов, у нас был каскад травм определенных футболистов, и даже сейчас в лазарете есть игроки, без которых нам очень тяжело. Нельзя так говорить. Как вы считаете, Дзюбу можно чему‑то научить? Думаю, что нет. Есть ли смысл с ним о чем‑либо спорить? Нет. Он видел столько тренеров, разных людей. С ним надо просто уметь договариваться, подводить его к каждому матчу. Я это делаю максимально индивидуально, только остальным футболистам нужно развиваться, а Дзюбе — сохранить свою спортивную форму.

Для этого его надо держать психологически в нормальном состоянии. Прежде всего мое общение с футболистами строится на взаимоотношениях, потому что все они — личности, — сказал Тедеев.