Роналду забил 969-й гол в карьере — «Аль-Васлю» в ¼ финала Лиги чемпионов Азии 2

41-летний форвард «Аль-Насра» открыл счет в матче ¼ финала Лиги чемпионов Азии 2 против «Аль-Васля» из ОАЭ (3:0, первый тайм). Португалец на 11-й минуте из центра штрафной отправил мяч в левый угол после паса защитника Навафа Бушаля.
Это 969-й гол в карьере Криштиану. 827 раз он забил на клубном уровне, 142 — в составе сборной.
Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.
Лига чемпионов Азии 2. ¼ финала. «Аль-Наср» громит «Аль-Васль» — 3:0, Роналду, Мартинес и Аль-Амри забили