«Целе» с россиянином в составе стал чемпионом Словении по футболу

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. «Целе», за который играет российский футболист Никита Иосифов, обыграл «Муру» в матче 31-го тура чемпионата Словении и досрочно стал победителем национального первенства.
Встреча в городе Мурска-Собота завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Жан Карничник (10-я минута) и Милот Авдили (24).
Иосифов вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте встречи. На счету 25-летнего россиянина девять голов и шесть передач в 28 матчах чемпионата Словении текущего сезона. Он занимает четвертое место в таблице бомбардиров.
«Целе» набрал 68 очков за 30 матчей чемпионата и стал недосягаемым для идущего на второй строчке «Копера» (55 очков, 30 матчей) за четыре тура до конца чемпионата.
«Целе» в третий раз в своей истории стал чемпионом страны, ранее клуб выигрывал турнир в сезоне-2023/24 и 2019/20.