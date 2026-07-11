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Президент «Урала» Иванов: «Переговоров с Дзюбой пока не было, но мы бы хотели, чтобы он перешел в “Урал”. Это один из сильнейших нападающих, который приносит пользу, даже несмотря на во

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о планах клуба на трансферное окно и высоко оценил способности экс-нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

Источник: Спортс‘’

"Всегда хочется немного лучше. И тренерский штаб настраивается, чтобы мы нашли еще несколько игроков. Селекционный отдел просматривает большое количество футболистов, идут переговоры. Время еще есть. Нельзя сказать, что уже сейчас мы полностью укомплектованы.

Если я скажу, какие зоны мы хотим усилить, эти игроки сразу станут дороже. Главное, чтобы они были сильнее тех, что уже есть у нас.

Месяц назад я говорил, что хочу подписать Дзюбу, но переговоров с ним пока не было. Однако мы бы, конечно, хотели, чтобы он перешел к нам, в «Урал».

Даже несмотря на возраст, это один из сильнейших нападающих, который приносит команде очень много пользы", — сказал Иванов.