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Мостовой о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «Правильно сделал, обеспечил жизнь на 10 поколений вперед. Роналду о футболе думал, когда ему предложили 200 млн евро?»

Бывший хавбек сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли».

Сообщалось, что российский клуб получит 25 млн долларов, а зарплата 26-летнего игрока составит 6 млн евро в год.

— Кандидат «номер один» — опять «Зенит». Снова купили футболиста за хорошие деньги, плюс кто-то еще придет. Так что главный претендент на чемпионство — «Зенит».

— Сперцян ушел из «Краснодара».

— Кордоба еще травму получил. Говорят, может пропустить начало сезона. А это потеря для «Краснодара».

— «Краснодар» выпадает из чемпионской гонки?

— Нет, не выпадает. Просто надо еще 10 человек найти. На деньги, которые они получат за Сперцяна, можно еще пять футболистов купить точно.

— Сперцян переехал в Саудовскую Аравию.

— И правильно сделал! Он обеспечил себе жизнь на 10 поколений вперед.

— Но это нефутбольное решение.

— Да какая разница? Сейчас не думаешь о футбольных решениях. Что, Роналду думал о футболе, когда ему предложили контракт на 200 миллионов евро? Сперцян правильно сделал. В своем возрасте сейчас года два там поиграет, заработает на всю оставшуюся жизнь, купит все, что сможет и вернется еще потом доигрывать в «Краснодаре».

— Но не поиграет в топ-клубе.

— Ну, не поиграет. А кто на это жалуется? У нас многие не играли в топ-клубах, а еще больше не играло в Европе. Зато у них счет в банке хороший, — сказал Мостовой.

Сперцян о переходе в «Аль-Ахли»: «Приехал, чтобы выиграть как можно больше трофеев и сделать болельщиков счастливыми».

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