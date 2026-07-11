Мостовой о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «Правильно сделал, обеспечил жизнь на 10 поколений вперед. Роналду о футболе думал, когда ему предложили 200 млн евро?»

— Да какая разница? Сейчас не думаешь о футбольных решениях. Что, Роналду думал о футболе, когда ему предложили контракт на 200 миллионов евро? Сперцян правильно сделал. В своем возрасте сейчас года два там поиграет, заработает на всю оставшуюся жизнь, купит все, что сможет и вернется еще потом доигрывать в «Краснодаре».