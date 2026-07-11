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Агент Баринова об интересе АЕК: «Было общение, насколько знаю. Разговаривал с ЦСКА — официального предложения не было»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, подтвердил общение московского клуба с АЕК по трансферу футболиста.

— Было ли предложение от АЕК по Баринову?

— Было общение, насколько знаю. Насчет официального оффера я не слышал. Я разговаривал с руководителями ЦСКА — официального предложения не было, было общение, — сказал Кузьмичев.