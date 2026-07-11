Мамаев возглавил Lit Energy. Это медиафутбольная команда блогера Литвина

Он сменил на этом посту Дмитрия Тютюнникова. Ранее команду возглавлял Вадим Гаранин, который в апреле перешел на работу в «Пари НН».
Lit Energy — медиаклуб блогера Михаила Литвина, выступающий в WINLINE Медиалиге.
В прошлом, седьмом сезоне Медиалиги команда дошла до четвертьфинала, где уступила СКА рэпера Басты.
«Рады приветствовать в нашей команде человека с огромным опытом за плечами. Уверены, что при Павле наши молнии засияют еще ярче и мы доберемся до золота уже в этом сезоне», — говорится в заявлении клуба.
Мамаев завершил профессиональную карьеру в феврале 2023 года. Для 36-летнего экс-футболиста это первый опыт работы на посту главного тренера.