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Мамаев возглавил Lit Energy. Это медиафутбольная команда блогера Литвина

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев стал главным тренером медиаклуба Lit Energy.

Он сменил на этом посту Дмитрия Тютюнникова. Ранее команду возглавлял Вадим Гаранин, который в апреле перешел на работу в «Пари НН».

Lit Energy — медиаклуб блогера Михаила Литвина, выступающий в WINLINE Медиалиге.

В прошлом, седьмом сезоне Медиалиги команда дошла до четвертьфинала, где уступила СКА рэпера Басты.

«Рады приветствовать в нашей команде человека с огромным опытом за плечами. Уверены, что при Павле наши молнии засияют еще ярче и мы доберемся до золота уже в этом сезоне», — говорится в заявлении клуба.

Мамаев завершил профессиональную карьеру в феврале 2023 года. Для 36-летнего экс-футболиста это первый опыт работы на посту главного тренера.